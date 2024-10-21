Spot piyasada doğal gaz fiyatları (21 Ekim 2024)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 843 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 435 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 250 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 134 milyon 576 bin 536 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 133 milyon 978 bin 692 metreküp olarak kayıtlara geçti.