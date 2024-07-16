Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 236 lira 86 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 410 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 748 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 725 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 822 bin 504 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 102 milyon 174 bin 148 metreküp olarak kayıtlara geçti.