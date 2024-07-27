Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 946 bin 500 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 940 bin 755 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 392 lira 27 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 150 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 911 lira 88 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 872 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 136 milyon 2 bin 784 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 135 milyon 778 bin 685 metreküp olarak kayıtlara geçti.