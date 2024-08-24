Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 17 milyon 375 bin 909 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 23 milyon 231 bin 670 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 724 lira 28 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 482 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 310 lira 49 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 138 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 144 milyon 494 bin 715 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 143 milyon 623 bin 560 metreküp olarak kayıtlara geçti.