Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 886 bin 510 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 92 bin 649 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 143 lira 18 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 735 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 750 lira 34 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 536 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 131 milyon 482 bin 492 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 132 milyon 637 bin 471 metreküp olarak kayıtlara geçti.