Spot piyasada doğal gaz fiyatları ne kadar oldu?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 80 milyon 328 bin 330 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 13 milyon 807 bin 244 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 365 lira 72 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 148 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 946 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 784 lira 75 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 232 milyon 722 bin 230 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 229 milyon 834 bin 937 metreküp olarak kayıtlara geçti.