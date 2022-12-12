Spot piyasada doğal gaz ve elektrik fiyatları belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 332 bin lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 32 milyon 488 bin 905 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 339 lira, gaz ticaret miktarı ise 483 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 919 lira 17 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 758 lira 83 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 124 milyon 326 bin 809 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 124 milyon 20 bin 345 metreküp olarak kayıtlara geçti.

ELEKTRİK FİYATLARI

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,23 azalışla 1 milyar 727 milyon 252 bin 215 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00 ve 15.00-17.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük 00.00 ve 04.00'te 1625 lira 90 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 270 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 454 lira 32 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 250 liradan işlem gördü. (AA)