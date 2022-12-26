Spot piyasada doğal gaz ve elektrik fiyatları belli oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 232 bin 700 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 32 milyon 263 bin 100 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 352 lira 26 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 426 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 932 lira 83 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 771 lira 69 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 179 milyon 54 bin 129 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 179 milyon 82 bin 189 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 7,2 arttı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,2 artarak 2 milyar 179 milyon 114 bin 24 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-10.00 ve 15.00-19.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 02.00'de 3 bin lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 4 bin 202 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4 bin 253 lira 79 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 1999 lira 99 kuruştan işlem gördü.