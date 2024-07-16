Spot piyasada elektrik fiyatı en yüksek 3 bin, en düşük 1474 lira
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,6 artarak 1 milyar 876 milyon 78 bin 744 lira oldu. Bir megavatsaat elektriğin fiyatı 17 Temmuz için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 14.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük 07.00'de 1500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 754 lira 15 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 772 lira 92 kuruş oldu.