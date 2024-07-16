Spot piyasada elektrik fiyatı en yüksek 3 bin, en düşük 1474 lira

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 14.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük 07.00'de 1500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 754 lira 15 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 772 lira 92 kuruş oldu.