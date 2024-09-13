Spot piyasada elektrik fiyatları (13 Eylül 2024)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı oldu. 2 bin 425 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 420 lira 91 kuruş

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1849 lira 97 kuruş olarak belirlendi.