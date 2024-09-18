Spot piyasada elektrik fiyatları (18 Eylül 2024)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 337 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 346 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 913 lira 63 kuruş, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.