Spot piyasada elektrik fiyatları (27 Ağustos 2024)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre,gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 623 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 647 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin lira 1 kuruş olarak belirlendi.