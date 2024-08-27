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Spot piyasada elektrik fiyatları (27 Ağustos 2024)

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 0,89 azalarak 1 milyar 851 milyon 728 bin 647 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 07.00'de 1999 lira 98 olarak tespit edildi.

AA
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre,gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 623 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 647 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin lira 1 kuruş olarak belirlendi.