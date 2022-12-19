Spot piyasada elektrik fiyatları belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,96 artarak 1 milyar 831 milyon 83 bin 851 lira olarak gerçekleşti.

En yüksek ve en düşük olacak saatler

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00, 09.00, 16.00 ve 17.00'de 4 bin 800 lira, en düşük saat 03.00'te 774 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 338 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 495 lira 51 kuruş oldu.

En düşük 550 liradan işlem gördü

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 550 liradan işlem gördü.