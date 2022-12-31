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Spot piyasada elektrik fiyatları belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 200 lira, en düşük 1499 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,8 azalarak 1 milyar 311 milyon 192 bin 283 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00 ve 21.00 saatleri arasında 4 bin 200 lira, en düşük saat 12.00'de 1499 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 849 lira 15 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 862 lira 20 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 3 bin 350 lira 26 kuruştan işlem gördü.

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