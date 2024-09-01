Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 27,7 artarak 1 milyar 803 milyon 678 bin 297 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 03.00'te 1998 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 669 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 702 lira 45 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.