SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek ödeme ne zaman? Bakan Işıkhan tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabındaki paylaşımda, emeklilere ek ödemelerin tarihlerini açıkladı.

Işıkhan, yüzde 49,25 oranında zam verilen SSK ve Bağ-Kur emekliler ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacaklarını kaydetti.

Emeklilere ek ödeme ne zaman?

Bakan Işıkhan şunları yazdı: "Ödemeler; SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."