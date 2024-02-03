SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek ödeme ne zaman? Bakan Işıkhan tarih verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere sonradan verilen zam farkı nedeniyle oluşan ek ödemelerin tarihlerini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabındaki paylaşımda, emeklilere ek ödemelerin tarihlerini açıkladı.
Işıkhan, yüzde 49,25 oranında zam verilen SSK ve Bağ-Kur emekliler ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacaklarını kaydetti.
Emeklilere ek ödeme ne zaman?
Bakan Işıkhan şunları yazdı: "Ödemeler; SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."