Stajyerlere devlet katkısı devam edecek

09 Ocak 2018

ANKARA - Bakanlar Kurulu, Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca aday çırak ve çıraklar ile mesleki eğitim görenler, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere verilecek ücretler ve buna yapılacak devlet katkısının süresini yeniden belirledi.

Buna göre söz konusu öğrencilere net bin 603 liralık asgari ücretin yüzde 30'una karşılık gelen 481 liradan az ödeme yapılamayacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılında, 20'den az personel çalıştıran işletmelerde öğrencilere ödenen paranın üçte ikisi olan 320.6 lira İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. 20'den fazla personel çalıştıran işletmelere ise fon katkısı 160.3 lira olacak.