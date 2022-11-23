Start-Up Day 2022, girişimcilik ve iş dünyasını bir araya getirdi

Türkiye’nin yeni nesil girişimci-yatırımcı buluşturma platformu Start-Up Day 2022 etkinliği 400’ü aşkın katılımcıyla girişimcilik ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. İBE Business Institute Kurucu Direktörü Prof. Dr Ali Atıf Bir moderatörlüğünde girişimcilik ekosisteminde küresel ve ulusal tecrübelerin aktarıldığı gerçekleşen Start-Up Day 2022’nin açılış konuşmalarını Godiva ve Pladis Yönetim Kurulu Başkanı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Serter, Insider Kurucu Ortak & CEO Hande Çilingir ve Les Benjamins Kurucu & Kreatif Direktör Bünyamin Aydın yaptı.

E-Ticaret, Fintech, Gaming, WHAT’S NEXT, Ventures, Here2Next, Kadın Girişimcilik, Etki Odaklı Girişimcilik, Angels başlıklı 9 farklı oturumun gerçekleştiği etkinlikte start-up ekosistemi, girişimci, yönetici ve yatırımcı perspektifleri üzerinden masaya yatırıldı. Ayrıca girişimciler, Start-Up Day 2022’de iş fikirlerini uzun soluklu finansal yatırım yapmak isteyen yatırımcılara doğrudan anlatma fırsatı da elde etti.

“Ekosistemi güçlendirecek bir misyona aracılık etmekten gururluyuz”

Start-Up Day 2022’nin girişimcilik dünyasının nabzını tutan konuları tartıştığını ifade eden İBE Business Institute Kurucu Direktörü Prof. Dr Ali Atıf Bir, şu açıklamalarda bulundu: “İstanbul Kongre Merkezi’nde 400’ü aşkın katılımcının ağırlandığı etkinliğimizde, sektörlerin önde gelen isimleri ve seçilmiş girişimcileri buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Panellerde bir girişimcinin ihtiyacı olan bütüncül yaklaşımları sunarken, yatırımcılara da yeni bakış açıları kazandırdık. Türkiye girişimcilik ekosisteminde yeni bir sayfa açan etkinliğimizin; özellikle gençlerin yetkinliklerinin artması, yatırımcıların ilgisini çekmek ve yeni projelerin geliştirilmesi için cesaret vermek adına önemli çıktılar sağlayacağımıza inanıyoruz. Ekosistemi güçlendirecek böyle önemli bir misyona aracılık etmekten dolayı oldukça gururluyuz.”

“Bir girişim gelecek vadediyorsa, yatırımcı onu mutlaka bulur”

Gelecek vadeden girişimin, operasyonlarından gerçek manada kar getirmesi gerektiğinin altını çizen Godiva ve Pladis Yönetim Kurulu Başkanı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, şunları söyledi: “Hayatta her şey değişiyor. İş modelleri, tüketiciler, ihtiyaçlar değişiyor. Bu değişen ihtiyaçlar için yeni şirketler ve girişimler ortaya çıkıyor. Burada önemli olan nokta ise gerçek kar, gerçek faydayı meydana getirmek. Onun için şirketlerin gerçek kar yapması lazım. Benim için ideal yatırımcı; parası çok ama zamanı az olandır. Onun dikkatini çekmek zordur. Ama şunu da ifade etmem gerekiyor; bir girişim gelecek vadediyorsa, yatırımcı onu mutlaka bulur. Dünyada muazzam bir para bolluğu var. Herkes her şeyi tüketmek, şirketler de kendi sektörünün dışındaki işlere yatırım yapmak istiyor. Yatırımcılar, bunu yaparken de hesaplanabilir risk alıyor. Bu kapsamda mühim olan bizim projelerimizin büyüklüğü değil, getirisinin yatırımcının ilgisini çekecek seviyede olması.”

“Bizim de mottomuz paranın cinsiyeti yoktur”

Cinsiyet dengesinin verimi ve getiriyi artırdığına dikkati çeken Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Serter, içerisinde en az bir kadın olan dengeli takımlara yatırım yaptıklarını vurgulayarak, “Bu alanda temel olarak; girişimcilik ve yatırımcılık paranın dışında ne getiriyor sorusuna odaklandım. Bu sorunun ışığında da girişimin en başta problem çözmesi gerektiğine inanıyorum. Sonrasında ise yetkinliklerinizin problem çözmeye uygun olması lazım. Bu problem çözüldüğünde yeterince etki yaratması gerekiyor. Hangi problemler var diye düşündüğümde ise; kadın problemi oldukça belirleyici oldu. Çünkü, bu problemi çözdüğünüz zaman dünyaya inanılmaz bir etki getireceğine inanıyorum. Bu kapsamda dünyanın şu anda yarı kaynağını atıl bıraktığını, kullanmadığını söyleyebilirim. Özetlemek gerekirse her iyi şey, bir problemle başlıyor. Ben de kadın problemini çözülmeye değer buluyorum. Yatırımcının, girişimcinin kadını erkeği olmaz. Kadın ya da erkek çok iyi olursanız sizi kimse göz ardı edemez. Bizim de mottomuz ‘paranın cinsiyeti yoktur’. Para burada bir sembol; paranız varsa pek çok işi yaptırabilirsiniz. Kadınların daha çok parası olursa, kadın yatırımcılar da daha çok olursa; pek çok şeyi talep etme güçleri artar” dedi.

E-ticaret ve fintech sektörüne ilişkin önemli gelişmeler masaya yatırıldı

LC Waikiki CEO’su Ömer Barbaros Yiş, istegelsin CEO’su Dehşan Ertürk, GOKIDY Kurucusu Özgür Özaktaç, Hepsiglobal Genel Müdürü Emin İmer ve ebebek Genel Müdürü Halil Erdoğmuş, e-ticaret sektörünün bugününü ve geleceğine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Aktif Ventures CEO’su Yakup Sezer, PARAM Kurucu CEO’su Emin Can Yılmaz, Tam Finans CEO'su Hakan Karamanlı, Moka Ödeme ve E-Para Kuruluşu CEO Halim Memiş Colendi Kurucu Ortak & Global CEO Bülent Tekmen, fintech sektöründeki önemli gelişmeleri katılımcılara aktarıldı.

Kadın girişimciliğinin önemi

Girişimcilik ekosisteminin gelişmesinde kadın girişimciliğin önemini; Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Başkan Yardımcısı Arzu Aslan Kesimer, Arya Kadın Yatırım Platformu Yatırım Direktörü Özlem Tümer Eke, Marka Stratejisi ve Dijital Pazarlama Danışmanı Göksemin Gökalp Özdemir, Türkiye İş Bankası Dijital Bankacılık Bölüm Müdürü Emre Ölçer “Kadın Girişimcilik” oturumunda değerlendirdi. Oturumda ayrıca kadın girişimciliğini desteklemek üzere atılacak olan atımlar da paylaşıldı.

What’s Next Start-Up ödülleri sahiplerini buldu

Etkinlik sonunda fonbulucu ve Bahçeşehir Üniversitesi BAU Hub Kuluçka Merkezi uzmanları tarafından elemeler sonucu belirlenen yılın en iyi girişimleri; Atronmac, Genoride Jeneratif Sürüş Teknolojisi, 3AGE, Cool NFC, Akıllı Mantar/AlphaFarm, Paranumus, Packard ve Tech2Bio ana sahnede yatırımcılara sunum yaparak kendilerini anlatma fırsatı elde etti.

Yeni nesil kartvizit COOL NFC birinci oldu

Sunumların ardından Türkiye’deki start-up ekosistemini güçlendirme amacını taşıyan What’s Next Start-Up ödüllerini kazanan girişimler açıklandı. Etkinlik katılımcıları tarafından dijital olarak yapılan oylamalar sonucunda; NFC veya QR teknolojisi ile herhangi bir mobil aplikasyona ihtiyaç duymayan yeni nesil kartvizit COOL NFC uygulaması birincilik ödülüne layık görülürken, sağlıkta fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak üzere yapay zeka desteğiyle hem hastalara hem de doktorlara akıllı çözümler sunan 3AGE ikincilik ödülünün, tarım işletmelerinin verimliliklerini, ürün kalitelerini ve üretim süreçlerini iyileştirmeleri için Edge-AI IoT cihazları geliştiren hassas tarım girişimi Akıllı Mantar / Alpha Farm ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.