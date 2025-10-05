Stellantis'ten ABD'ye 10 milyar dolarlık yatırım planı!

Otomobil devi Stellantis'in önümüzdeki haftalarda, ABD'ye yılın başlarındaki 5 milyar dolarlık tutara ek yaklaşık 5 milyar dolarlık yeni bir yatırım yapmayı planladığı iddia edildi. Birkaç yıl sürecek yatırımların Illinois ve Michigan gibi eyaletlerdeki fabrikalara aktarılması öngörülüyor.

Dodge'a yeni yatırımlar

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Stellantis'in ABD merkezli otomotiv markası Dodge'a yeni yatırımlar yapmayı düşündüğünü açıkladı. Bu yatırımların yeni bir Dodge V8 otomobil ve uzun vadede Chrysler markasıyla sonuçlanabileceğini belirten kaynaklar, görüşmelerin devam ettiğini, henüz kesin bir karar verilmediğini ve proje miktarı ile hedeflenen projelerin halen değişebileceğini söyledi.

Kaynaklar, yeni harcamaların mayıs ayında şirketin yeni CEO'su olan Antonio Filosa'nın bölgeler genelinde yatırımları yeniden ayarlama çabalarını yansıttığını belirtti. İddiaya göre şirketin gelecek yılki strateji güncellemesi kapsamında, Filosa planlı tüm yatırımları kapsamlı bir değerlendirmeye aldı.

Tarife baskısı yatırımları artırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin etkisini kırmak ve yüksek gümrük vergilerinden kaçmak için birçok şirket yatırımları artırma yoluna giderken, Güney Koreli Hyundai Motor Group da ağustos ayında yatırımını 2028'e 26 milyar dolara çıkaracağını açıklamış, birçok büyük Avrupa ilaç şirketi de milyarlarca dolarlık yeni harcama sözü vermişti.

Stellantis de son dönemde Meksika'da ürettiği Ram kamyonetlere uygulanabilecek yüzde 25'lik gümrük vergisinden kurtulmanın yollarını arıyordu.