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Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na Ağbal getirildi

Strateji ve Bütçe Başkanlığına Naci Ağbal, İletişim Başkanlığına ise Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na Ağbal getirildi
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Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ise Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yer alan atama kararları ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına Fecir Alptekin ve Zafer Çubukcu, Rekabet Kurulu üyeliklerine ise Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak getirildi.

Son dakika strateji ve bütçe başkanlığı naci ağbal

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