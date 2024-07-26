Suiçmez: Fındık taban fiyatı 160-180 lira arasında olmalı

Sibel Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Fındıkta üretici darda kalmasın, patron değil üretici kazansın istiyoruz. Bu nedenle fındık üreticisinin taleplerini görmezden gelmeyin. Fındık fiyatını rekolteye göre değil, maliyet analizine göre belirleyin, zorda kalan üreticiyi destekleyin. İlgili bakanlıkları fındığı pazarlamak için görevlendirin, ihracatta yeni ülkelere açılımı sağlayın, en kısa sürede FİSKOBİRLİK'i mevcut siyasi vesayetten arındırın ve yeniden işlevsel hale getirin" dedi.

Fındık hasadı yaklaştı fakat fiyat açıklaması yapılmadı

Fındık hasadına çok az bir süre kalmasına rağmen, az 160-180 lira arasında olması gereken taban fiyatının henüz açıklanmadığını kaydeden Suiçmez, "Eğer fındık taban fiyatı belirttiğimiz rakamın altında olursa Karadenizlinin buna cevabı bu sefer çok sert olacaktır. CHP olarak üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.