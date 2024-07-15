Suikast girişiminin ardından güçlenen dolar endeksi 103,980 seviyesinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,87 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 86,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,19 azalarak 84,87 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 80,86 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolde teknik olarak 85,93 ile 87,33 dolar aralığının direnç, 84,53 ile 83,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD dolarının değer kazanması etkili oldu.

Orta Doğu'da ateşkes belirsizliği fiyatları etkiliyor

Orta Doğu'da, İsrail ile Hamas arasında Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik görüşmelere ilişkin belirsizlik fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Dün Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının önüne engeller koyduğunu belirttiği ifade edilmişti.