SunExpress uçuş ağına bu yıl 26 yeni rota ekledi

Necmi ÇELİK

Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu olan SunExpress 2022’de 1,49 milyar euroluk gelir rakamına ulaşırken, geçen yıl toplam toplam 10.7 milyon yolcu taşıdı.

SunExpress, büyüme planları doğrultusunda önümüzdeki dönemde kokpit, kabin, hat bakım, yer operasyonları ve genel müdürlük pozisyonları için işe alım yapacağını ve 2023'te 400'ün üzerinde yeni istihdam yaratmayı planladığını açıkladı.

SunExpress CEO'su Max Kownatzki düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada 2022 yılında yolcu sayısı bakımından bir rekora imza atarak 9 milyon olarak hedeflenen yolcu sayısının çok üzerine çıktıklarını ve toplamda 10,7 milyon yolcu sayısına ulaştıklarını söyledi.

Yoğun yaz sezonunun ardından sonbahar ve kış aylarında da yolcu talebinde yüksek bir artış sağladıklarını belirten Max Kownatzki, Sunexpress’in doluluk oranında ise pandemi öncesi seviyeleri aşarak %85’lik bir oranı yakaladığını ifade etti.

2022 yılında yaklaşık 1,49 milyar Euroluk gelir ile pandemi öncesi rakamların üzerinde bir performans gerçekleştirdiklerini ve yılı 85 milyon euro kârla kapadıklarını belirten Max Kownatzki, “Bu yaz için Türkiye ile Avrupa arasında şimdiye kadarki en geniş uçuş ağı ile hizmet sunmayı planlıyoruz. 2023 yaz sezonunda uçuş ağına toplamda 26 yeni rota ekleyerek yıl sonunda 12 milyonu aşkın yolcu taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

60 milyon turist hedefine katkı

Kownatzki, “Deprem sonrası yaraların sarılmasına destek olmaya devam ettiğimiz şu günlerde Türkiye’nin hızlıca toparlanma yönündeki sarsılmaz gücüne olan inancımız her zamankinden daha da fazla.

Bu toparlanmaya destek olmak adına, Türkiye’nin turizm elçisi olarak Türkiye’yi ve Türkiye turizmini yurt dışında daha da yoğun bir şekilde tanıtmaya odaklandık. Bu odağımızla ekonomi ve istihdama katkıda bulunmayı sürdüreceğiz.

Türkiye'yi yılın her döneminde ziyaret edilen bir ülke haline getirmek için çalışıyoruz. Türkiye'nin bu yıl için 60 milyon olan turist hedefine katkıda bulunmaya devam ediyoruz” dedi. Bu anlamda önümüzdeki dönemin turizm açısından çok önemli olduğunu belirten Kownatzki, “Yaz dönemi için Türkiye’ye güçlü talep devam ediyor.

SunExpress olarak bu talebi karşılamak amacıyla koltuk kapasitemizi %13 arttırırken, 26 yeni rota ile uçuş ağımızı genişlettik” diye konuştu. SunExpress, 2023 yaz sezonunda eklenen 26 yeni rota ile tarihindeki en geniş uçuş ağına ulaşacak.

Mevcut durumda 66 uçaklık bir filoya sahip olan SunExpress, Türkiye’den 30 ülkede 60 destinasyona ve 185’ten fazla rotaya aktarmasız uçuş yapıyor.

SunExpress, 2023 yaz sezonunda Türk Rivierası olarak adlandırdığı bölgede 15 yeni rota sunacak. Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum-Milas havalimanlarından yapılacak uçuşlarda toplamda 58 noktaya uçuş gerçekleştirilecek.

16 Anadolu kentinden Avrupa’nın 18 şehrine direkt tarifeli seferler sunan SunExpress bu yaz Anadolu – Avrupa uçuş ağına da 11 yeni dış hat rotası ekledi. SunExpress’in Çoklu Ekip Pilot Lisans Programı’na ilişkin bilgileri aktaran Kownatzki bu konuda şu bilgileri verdi: “Geleceğin Türk pilotlarını yetiştirmek için bu programı yürütüyoruz.

Pandemi döneminde 117 pilot programımızı başarıyla tamamladı. Önümüzdeki beş yıl içinde, programdan mezun olduktan sonra SunExpress bünyesinde istihdam edilecek 160 pilot yetiştireceğiz. Programımıza bu yıl 60 yeni pilot adayını kabul edeceğiz.”

1000 ton yardım malzemesi

SunExpress’in deprem bölgesine yardımlarının devam ettiğini ifade eden Max Kownatzki, “Depremin yaşandığı ilk günden bu yana hava yolu olarak ilgili kuruluşlarla yakın iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. Tüm ülkeyi yasa boğan deprem sonrasında yaptığımız yardımlara Almanya ile Türkiye arasında kurduğumuz hava köprüsü ile devam ediyoruz” dedi.

Verilen bilgiye göre SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine ulaştırmak ve vatandaşların tahliyesi amacıyla bugüne kadar toplam 435 özel uçuş gerçekleştirdi.