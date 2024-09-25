Sushiye ilgi arttı, pirinç kıtlığı başladı

Pirinç Japonya'da temel gıda maddesi olarak tüketilirken, ülkede devam eden kötü hava koşulları, ağustos ayında yaşanan deprem ve turist sayısındaki belirgin artış nedeniyle pirinç talebi artarken, stoklar yetersiz kaldı.

2024 yazındaki üretim, talebi karşılayamazken süpermarketlerde pirinç rafları boş kaldı. Stoklar, ne indi.

Turist sayısındaki belirgin artış ve ülkeyi ziyaret eden turistlerin sushi ve diğer pirinç bazlı yemeklere ilgisi de talebi artıran önemli nedenlerden. Turistler tarafından tüketilen pirinç miktarı Temmuz 2023'ten Haziran 2024'e kadar 51 bin ton arttı. Bunun yanı sıra Japon halkı da tayfun ve depreme hazırlık amacıyla daha fazla pirinç stokladı.

Japonya'da gençler pirinç çiftliği ile ilgilenmiyor

Pirinci ithalat vergileri yüzde 778 oranında yüksek olan Japonya, ithal ettiği pirinç miktarını sınırlı tutarak yerli çiftçilerini korumayı amaçlıyor. Ancak yaşlanan pirinç çiftçilerinin sayısının azalması ve gençlerin bu alana ilgisinin düşük olması, üretimi olumsuz etkiliyor. Ayrıca, geçen yıl yaşanan sıcak hava dalgaları ve kuraklık da hasatları zorladı.

Pirinç fiyatlarının yükselmesi, Japonya’daki enflasyonu da etkiledi. Ağustos ayında enflasyon yüzde 2,8 artarken, pirinç ve çikolata fiyatları gıda sepetinde en fazla fiyat artışına neden olan ürünler oldu.