Süt sektöründe dev birleşme

Avusturya'da yıllardır çeşitli alanlarda iş birliği yapan SalzburgMilch ve Pinzgau Milch, faaliyetlerini tek bir organizasyon yapısı altında birleştirmeye hazırlanıyor. Onay sürecinin tamamlanması halinde yeni yapı, yaklaşık 3 bin 400 süt tedarikçisini kapsayacak ve yıllık yaklaşık 520 milyon Euro'luk ciroya ulaşacak.

Geleneksel tarım modelleri korunacak

Birleşmenin temel amacı, Avusturya’nın bölgesel süt endüstrisini güçlendirmek ve artan küresel rekabet karşısında sektöre daha dayanıklı bir yapı kazandırmak. Şirketler, özellikle Alp ve dağ çiftçiliği gibi geleneksel tarım modellerinin korunmasını stratejik bir öncelik olarak görüyor.

Avusturya’nın üçüncü büyük süt üreticisi

SalzburgMilch Genel Müdürü Andreas Gasteiger, birleşmenin Salzburg süt endüstrisinin geleceği için net bir mesaj olduğunu belirterek, katma değerin bölgede kalmasının hedeflendiğini vurguladı. Pinzgau Milch Genel Müdürü Markus Buchmayr ise sinerji yaratma, gelecek odaklı yatırımlar ve ürün kalitesinin güçlendirilmesinin hem iç pazarda hem de ihracatta başarıyı artıracağını ifade etti.

2024 yılında 350 milyon Euro ciroya ulaşan SalzburgMilch, Avusturya’nın üçüncü büyük süt üreticisi konumunda bulunuyor. Her iki şirket de üretimlerinin yüzde 40’ından fazlasını ihraç ederek birleşmenin uluslararası pazarlarda da etkili olmasını hedefliyor.