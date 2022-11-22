Suudi Arabistan, 5 milyar dolarlık mevduat getirecek
Suudi Arabistan’ın TCMB'ye 5 milyar dolarlık yatırım mevduatı yatırmasına yönelik görüşmeler devam ediyor.
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Suudi Arabistan’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) 5 milyar dolarlık yatırım mevduatı yatırmasına yönelik görüşmeler devam ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, Suudi Arabistan’ın TCMB bünyesinde 5 milyar dolarlık mevduat hesabı açması konusunda yürütülen görüşmelerde nihai aşamaya gelindi.