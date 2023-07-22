Suudi Arabistan'dan 18 Türk şirkete ithalat vizesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi kurmayları, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan ekonomi turuna çıkmıştı. Ziyaretlerde çok sayıda anlaşma imzalanmıştı.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin yazılı açıklamasında, Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretinin hemen ardından ilk somut adımın hayvansal mamuller sektöründen geldiği ifade edildi.

18 şirkete izin

"Suudi Arabistan Türkiye’den süt ürünleri, kırmızı et ve bal ithalatının yolunu açtı" denen açıklamada şunlar kaydedildi. "14 - 25 Kasım 2022 tarihleri arasında Suudi Arabistan Gıda ve İlaç İdaresi'ni (SFDA) temsilen Türkiye’yi ziyaret eden heyet, süt ürünleri sektöründe 5, koyun etinde 4, işlenmiş koyun eti sektöründe 3, sığır eti sektöründe 6 ve bal sektöründe 2 toplamda 18 firmaya Suudi Arabistan’a ihracat vizesi verdi."

Hedef 100 milyon doları geçmek

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında siyasi ilişkilerin yolunda gittiği 2020 yılından önce 100 milyon dolara varan su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yaptıklarını aktardı.

Kızıltan, iki ülke arasındaki siyasi yakınlaşmanın sonrasında Suudi Arabistan’a önce 100 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşmayı, sonrasında geçmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

'Türkiye üretimde, Suudi Arabistan alım gücünde yüksek'

Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2022 yılında ihracatta 4 milyar doları aştığı bilgisini veren Kızıltan, “Türkiye hayvansal mamuller üretiminde güçlü bir ülke, Suudi Arabistan ise alım gücü yüksek gıda ithalatçısı bir ülke. Suudi Arabistan’ın protein ihtiyacını Türk ihracatçıları karşılayacak” diye konuştu.

İhracat 1 milyar doları geçti

Türkiye, 2022 yılının ilk yarısında Suudi Arabistan’a 131 milyon dolarlık ihracat yapmışken, bu yılın aynı döneminde ihracat yüzde 747,5’lik artışla 1 milyar 113 milyon dolara ulaştı.