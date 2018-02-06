Suudi Arabistan’dan 32 milyar dolarlık dev konut teşvik projesi

06 Şubat 2018

Suudi Arabistan’da hükümet 32 milyar dolar büyüklüğünde konut destek paketi açıkladı. Programla 2020’ye kadar ülkedeki ev sahipliği oranının yüzde 60’a yükseltilmesi hedeflendiği bildirildi.



Yerel basında yer alan habere göre, hükümet tarafından açıklanan ve özel sektörün mortgage kredilerinde öncü olmasını amaçlayan 120 milyar riyal (32 milyar dolar) büyüklüğünde teşvik paketi konut sahibi olmak isteyenlere kredi olarak verilecek.



Kraliyetin açıkladığı yeni konut programı 18 milyar riyal (4.8 milyar dolar) kredi garanti programı ve 12.5 milyar riyal (3.3 milyar dolar) peşinat ödemeleri teşviği içeriyor.



Suudi Arabistan’da otoriteler mortgage piyasasının 2020 itibariyle yüzde 70’den fazla büyüme kaydederek 502 milyar riyal (134 milyar dolar) hacme ulaşmasını hedefliyor. İskan Bakanı Majed Alhogail konuya ilişkin yaptığı açıklamada bugün itibariyle hükümetin konut kredilerinin yüzde 65’ini karşıladığını, özel sektörün konut finansmanında rolünü artırmayı hedeflediklerini söyledi.



İskan Bakanı Alhogail konut balonu oluşmaması için şartların hükümet tarafından gözleneceğini belirterek “Bildiğiniz gibi bu kadar büyük bir teşvik programı açıkladığınızda konut fiyatlarının da artmasını bekleyebilirsiniz. Ayrıca ödenmeyen borçlar da artacaktır çünkü sabit geliri olmayan insanlara kredi veriyorsunuz” dedi.



Geçen yıl 110 bin konut birimi inşa eden Suudi Arabistan 20182de 125 bin konut birimi inşa etmeyi hedefliyor. Yeni konutların büyük bir çoğunluğu yapılan açıklamaya göre 65 bin dolar ila 200 bin dolar fiyat aralığında olacak.



İskan Bakanı Alhogail'in konut programına ilişkin verdiği bazı diğer ayrıntılar ise şöyle:



- Hükümet 2020 yılına kadar yeni 480 bin, 2030 itibariyle ise 1.2 milyon yeni konut inşa etmeyi planlıyor.



- Program 10.3 milyar dolar tutarında faizsiz kredi ve hibe içeriyor.



- Hükümet ABD’li, İspanyol ve Çinli inşaat şirketleriyle anlaşmalar imzaladı, Güney Kore ve Arap şirketleriyle müzakereler sürüyor.



- Otoriteler mortgage’ların yeniden finansmanı için üç ay önce Kamu Yatırım Fonu’na ait yeni bir şirket kurdu.



Ülkedeki ev sahipliği oranını yüzde 50’den yüzde 60’a yükseltmeyi hedefleyen program Veliaht Presnsi Muhammed bin Salman’ın ekonomik dönüşüm planı “2030 Vizyonu” kapsamında gerçekleştirilecek.



Türkiye Ekonomi Bakanlığı da dev konut programını duyurdu



Ekonomi bakanlığı Riyad Ticaret Müşavirliği’nin hazırladığı konut programı duyurusunu ekonomi bakanlığı sitesinden de Türk inşaat sektörüne de duyuruldu. Açıklamada “Suudi Arabistan Krallığı yeni konut programı çerçevesinde potansiyel alıcılara dönük uygun krediler için 120 milyar riyal (32 milyar dolar) tutarında kaynak ayırmayı planladığını açıkladı” denildi.

Kaynak: DHA