  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Suudi Aramco ile Fransız TotalEnergies, 11 milyar dolarlık petrokimya tesisi kuracak

Suudi Aramco ile Fransız TotalEnergies, 11 milyar dolarlık petrokimya tesisi kuracak

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco ile Fransa merkezli çok uluslu petrol şirketi TotalEnergies'in, Suudi Arabistan'da bir petrokimya tesisi inşa etmeyi planladığı belirtildi. 11 milyar dolara mal olacak tesisin inşasına 2023'ün ilk çeyreğinde başlanılması planlanıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Aramco'dan yapılan açıklamada, 11 milyar dolara mal olacak tesisin inşasına 2023'ün ilk çeyreğinde başlanmasının planlandığı, 2027'de de faaliyete geçmesinin hedeflendiği ifade edildi.

"Amiral" ismini taşıyacak tesisin, Suudi Arabistan'ın doğusundaki Jubeyl kentinde bulunan Saudi Aramco Total Rafinerisi ve Petrokimya Şirketi (Satorp) ile entegre edileceği kaydedildi.

İnşa edilmesi planlanan tesisin, Satorp'un, kendi rafinerilerinden çıkan gazlar ile naftayı ve Aramco'nun sağlayacağı etan ve benzini yüksek değerli kimyasallara dönüştüreceği aktarıldı.

Açıklamada, tesiste, yılda 1.65 milyon ton üretim kapasitesine sahip bir etilen üretim ünitesi, iki modern polietilen ünitesi ve bütadien ekstraksiyon ünitesinin bulunacağı belirtildi.

UEA uyardı: Petrolde ralli beklentisi

Petrol Haberleri

UEA uyardı: Petrolde ralli beklentisi
Üç ülke ortak hareket edelim

Fransa Haberleri

Üç ülke ortak hareket edelim
"ABD, Suudi Arabistan'a nükleer reaktör satacak"

Suudi Arabistan Haberleri

"ABD, Suudi Arabistan'a nükleer reaktör satacak"
Bu konularda ilginizi çekebilir
petrol fransa suudi arabistan