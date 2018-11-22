Suudi heyetin katılımı kralın onayını bekliyor
İstanbul'da düzenlenecek 9. Boğaziçi Zirvesi gün sayıyor. Organizasyona en yoğun katılımı göstermesi beklenen Suudi Arabistan'ın durumu 'Kaşıkçı' sonrası belirsizliğini koruyor.
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