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Suudi heyetin katılımı kralın onayını bekliyor

İstanbul'da düzenlenecek 9. Boğaziçi Zirvesi gün sayıyor. Organizasyona en yoğun katılımı göstermesi beklenen Suudi Arabistan'ın durumu 'Kaşıkçı' sonrası belirsizliğini koruyor.

Suudi heyetin katılımı kralın onayını bekliyor
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