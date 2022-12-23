Suudi Yatırım Bakanı’ndan ‘3.3 trilyon doları her sektöre dağıtalım’ çağrısı

TC Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla gerçekleştirilen Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu’nda konuşan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al Falih, 2030 vizyonları kapsamında 3.3 trilyon dolarlık doğrudan yatırım hedeflediklerini açıklayarak, bu yatırımı imalat sektörü başta olmak üzere tüm alanlara dağıtmak istediklerini belirtti.

Suudi Arabistan’dan 100’ü aşkın iş dünyası temsilcisi katıldı. Forumda, iki ülke arasında enerji, finans, inşaat, petrokimya, İK alanlarının yanı sıra Türkiye Eximbank ile Suudi Arabistan Eximbank arasında işbirlikleri anlaşması imzalandı. Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al Falih, “Ülkemizin ulusal yatırım stratejisiyle 2030 vizyonu kapsamında 3.3 trilyon dolarlık doğrudan yatırım hedeflerimizi her sektöre dağıtmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda Türkiye ile özellikle imalat, savunma sanayi, biyoteknoloji, turizm, sürdürülebilirlik, yeşil ekonomi, metal, maden sanayi, alüminyum, titanyum, lojistik, konut, enerji ve sermaye alanlarında işbirliği amaçlıyoruz” dedi. Türkiye’nin özellikle imalat sektöründe çok güçlü olduğunu belirten Khalid A. Al Falih, Avrupa’ya yakınlığı bakımından da kilit pazar konumunda bulunduğunu vurguladı

İmalat sektörü öne çıkıyor

Türkiye ve Arap Yarımadası arasındaki bağlantının İslami mirasla daha da güçlendiğinin altını çizen Khalid A. Al Falih, “Türkiye ve Suudi Arabistan, bölgenin iki büyük ekonomisini temsil ediyor. Bu forum, ileriye dönük yol haritasının oluşturulmasında önem arz edecek. Kaybedilen vakti telefi etmeli, müşterek faaliyetlerimizi iyileştirmeliyiz” dedi.

Suudi Arabistan Krallığı’nın Ulusal Yatırım Stratejisiyle 2030 yılına kadar 3,3 trilyon dolarlık doğrudan yatırım hedefi olduğunu vurgulayan Khalid A.Al Falih, Türk firmalarına yatırım çağrısında bulundu. Suudi Arabistan Bakanı Al Falih, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu 3,3 trilyon dolarlık yatırım hedefini tüm sektörlere yöneltmeyi hedefliyoruz. Hepinizi bu alanlara yatırım yapmaya davet ediyorum. Birkaç alanı vurgulamak istiyorum. Ortaklığımızın büyümesi için. Birincisi imalat. Türkiye’nin imalat sanayisi çok güçlü. Coğrafi yakınlık ve Avrupa gibi kilit pazarlara yakın. Suudi Arabistan, enerji ve doğal kaynaklara yatırım yaparken, alt yapıda da yatırımla 3 kıtanın kesişim noktasında değer oluşturmaya çalışıyor. Enerji, teknoloji, sermaye işbirliğiyle ekonomik işbirliğini pekiştirebiliriz. Gıda, metal ürünleri, madenler de yatırım alanında karşımıza çıkıyor. Türkiye’de alaşım imalatı ve kimyasallarda güçlü. Suudi Arabistan’da gelişen talebe karşılık verilebilir. Otomotiv dahil titanyum, alüminyum, havacılık ürünleri, savunma sanayi, güneş enerjisi, enerji sektörüne katkıda bulunabilirsiniz.”

Altyapıda 1 trilyon dolarlık yatırım

Tedarik zincirini güçlendirmek de istediklerinin altını çizen Khalid A. Al Falih, burada düşük maliyetle pazara erişim ve diğer alanlarda tedarik zincirine erişimin amaçlandığını belirterek, “Küresel tedarik zincirinde, çok uluslu şirketlerin endişelerini gidermeyi amaçlıyoruz. Türkiye’deki şirketlerin de bundan faydalanmasını istiyoruz” dedi. Konut sektörüne yönelik de yatırım fırsatları bulunduğunu vurgulayan Khalid A.Falih, “2030 yılına kadar 1 trilyon dolarlık yatırım planlanıyor. Bu da Körfez’in yarısından fazlasını temsil ediyor. Ufukta yeni projeler görüyoruz. Krallık, genç ve dinamik bir nüfusun konut ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Sürdürülebilir şehir örneğinde geniş potansiyel var. Suudi Arabistan inşaat sektöründe de benzeri görülmemiş fırsatları Türkiye’den dostlarımıza sunuyor. Sadece inşaat değil, yüksek hızlı tren yolu bağlantıları, teknoloji, inovasyonda da bunu bekliyoruz” dedi. Türkiye’nin turizm ve sağlık sektörlerinde de ön plana çıktığını ifade eden Bakan, Suudi Arabistan’da özel sektörün katılımının büyüdüğünü, bu alanda da yatırım fırsatı bulunduğuna dikkat çekti.

Forumda konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, iki ülke arasında gümrük ve vize sorununun çözüldüğüne işaret etti. TC Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ise yeşil enerji, dijitalleşme gibi alanlarda da fırsatlara dikkat çekerek Riyad ofisinin aktif olarak çalıştığını bildirdi.

Bakan Nebati: Katılım finans belgesi yakında tamamlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul’da Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, 2021 yılında 3,7 milyar dolar olan ticaret hacminin 2022 Ocak-Ekim döneminde 4,3 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki dış ticaret hacminin 30 milyar dolar olarak hedeflenmesi gerektiğini söyleyen Nebati, “2021 yılında ticaret hacmimiz 4,3 milyar dolara yükseldi. Ancak hedeflere ulaşmak için hızlı hareket etmeliyiz. 10 milyar dolar nefes alma yeri, sonra 30 milyar dolar. Dört yıllık boşluğu kapatmamız lazım. Suudi Arabistan’daki yatırımcıları, piyasalarımızdaki fırsatlardan yararlanmaya davet ediyorum” dedi. İstanbul Finans Merkezi’nin aynı zamanda İslami Finans Merkezi olması için de çalışmalar sürdürdüklerini açıklayan Bakan Nebati, bunun için katılım finans strateji belgesini yakında tamamlayacaklarını duyurdu.

Erdal Eren: Suudi Arabistan’ın 3. ülke yatırımların da talibiz

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, yeni ortaklıklar geliştirmek için Suudi Arabistan’daki altyapı ve üstyapı projelerine talip olduklarını söyledi. “Ayrıca ülkemizde ya da üçüncü ülkelerde yapacakları yatırımların müteahhitliğine talibiz” diyen Eren, şunları söyledi: “1.3 trilyon dolarlık boru ve su projelerinde aktif rol almak için en kısa zamanda müteahhitlik heyeti düzenleyeceğiz. Müteahhitlerimiz Suudi Arabistan’da bugüne kadar 24.4 milyar dolar değerinde 379 projeye imza attı. Yüzde 17 ile Ortadoğu’da en çok iş yaptığımız ikinci ülke.”

“Nitelikli iş gücü de Türkiye’den”

Forum kapsamında ikili anlaşma masasına insan kaynakları firması olarak oturan Merç Global Group’un Genel Müdürü M. Ali Merç, “3.3 trilyon dolarlık 2030 projesi var. Bu önemli bir rakam. Biz de bugün Suudi muhataplarımızla masaya oturduk. Sözleşmenin kapsamı nitelikli insan kaynağı. İstihdam alanında şu an imza atan tek firmayız” dedi. Suudi Arabistan’da bu alanda yetkili 5 büyük firma olduğunu aktaran Merç, bu firmalardan iki tanesi ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN