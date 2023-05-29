Suudilerin net rezervleri 13 yılın en düşük seviyesinde

Suudi Arabistan’ın yabancı rezervleri, ülkenin Merkez Bankası’nın varlıklarını tamamlamak için geçen yıl elde edilen 326 milyar dolarlık beklenmedik petrol gelirlerini henüz kullanmadığının bir işareti olarak Nisan ayında 13 yıldan fazla bir sürenin en düşük seviyesine geriledi.

Bankanın Pazar günü yayımladığı aylık rapora göre net yabancı varlıklar geçtiğimiz ay 1,538 trilyon riyale (410 milyar dolar) gerileyerek düşüş serisini beşinci aya taşıdı.

2014'ten beri düşüş trendinde

Bu, 2019’dan bu yana yaşanan en uzun düşüş serisi olarak kayda geçti. Rezervler zirve yaptığı 2014 Ağustos ayından bu yana yüzde 44 düştü.

Kasım ayından beri yaklaşık 42 milyar dolara ulaşan düşüş, dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan ülkenin petrol gelirlerini yönetme şeklinde gerçekleşen değişikliğin ardından geldi.

Yükselen petrol fiyatları ve üretim daha önceleri hızla artan Döviz rezervlerine dönüşürken yetkililer bir yıl önce krallığın parayı elinde tutmayı planladığını ve nasıl dağıtılacağına daha sonra karar vereceğini duyurmuştu.

Maliye Bakanlığı’na göre bütçe geçen yıl 103,9 milyar riyal fazla verdi.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan’a göre hükümet kamu maliyesini şoklardan korumak amacıyla, ekonomik çıktının bir payı olarak ayırmak istediği rezerv seviyesi için düşük ve yüksek limitler belirledi.