Swap hariç net rezerv 24,2 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri geriledi. BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya'nın CNBC-e için yaptığı hesaplamalara göre, brüt rezervler 9 Ağustos haftasında 0,1 milyar dolar azalarak 150,2 milyar dolara düştü.

2 Ağustos haftasında Merkez'in rezervi 150.4 milyar dolar düzeyindeydi.

3,4 milyar dolarlık döviz satışı

Net uluslararası rezervler 4,5 milyar dolar azalarak 47 milyar dolara geriledi. Söz konusu haftada Merkez Bankası'nın nette 3,4 milyar dolar döviz satışı yaptığı hesaplanıyor.

Bir önceki hafta 28,5 milyar dolar düzeyinde bulunan swap hariç net rezervler ise 4,3 milyar dolar azalarak 24,2 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası, rezerve ilişkin son verileri perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.