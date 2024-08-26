Swap hariç net rezervler 3,7 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri azaldı.

BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya'nın CNBC-e için yaptığı hesaplamalara göre, brüt rezervler 23 Ağustos haftasında 2,5 milyar dolar azalarak 150,4 milyar dolara geriledi.

Net uluslararası rezervlerin ise 4 milyar dolar azalarak 43,8 milyar dolara gerilemesi bekleniyor.

16 Ağustos haftasında Merkez'in brüt rezervi 152,9 milyar dolar, net uluslararası rezervleri ise 47,8 milyar dolar düzeyindeydi.

Swap hariç rezervler 22 milyar dolara geriledi

Bir önceki hafta 25,7 milyar dolar düzeyinde bulunan swap hariç net rezervler ise 3,7 milyar dolar azalarak 22 milyar dolara düştü.

Merkez Bankası, rezerve ilişkin son verileri perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.