Tahıl Koridoru'nda kritik gün

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna tahılının geçen yıldan bu yana Karadeniz üzerinden güvenli şekilde taşınmasını sağlayan tahıl anlaşması, Rusya'nın anlaşma süresini uzatmayı kabul etmemesi hâlinde bugün sona erecek.

Anlaşma Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle tırmanan küresel gıda krizi ile mücadele etmek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye arabuluculuğunda imzalanmıştı.

Son gemi dün limandan ayrıldı

Anlaşma kapsamında tahıl taşıyan son gemi dün Ukrayna'dan yola çıktı. Rusya geçen yıl Şubat ayında Ukrayna işgalini başlatmış ve ülkenin Karadeniz limanları abluka altına almıştı. Bunun sonucunda küresel tahıl fiyatları keskin yükselmişti.

Rusya ve Ukrayna dünyanın en büyük tahıl ihracatçıları arasında yer alıyor. Ukrayna, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana yaklaşık 33 milyon ton mısır, buğday ve başka tahıl ürünü ihraç etti.

Kendi tahıl ve gübre ürünlerini ihraç etmesi konusundaki taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle anlaşmadan çekilme tehdidinde bulunan Rusya, yoksul ülkelere de yeterince tahıl ulaşmadığını söyleyerek tepki göstermişti.

Fiyatlar düşmüştü

BM ise anlaşmanın küresel gıda fiyatlarının %20 düşmesini sağlayarak bahsi geçen ülkelere fayda sağladığını belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Perşembe günü Rus buğdayının, muhtemelen Türkiye tarafından işlenerek, tahıl anlaşmasının kaderi ne olursa olsun başka ülkelere ulaşmasını güvence altına alacak bir plan hakkında Türkiye ile görüşmelerin başladığını açıklamıştı.