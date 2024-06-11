Tahminlerini revize etti: Dünya Bankası'ndan Türkiye için büyüme ve enflasyon raporu!

Dünya Bankası, Türkiye için 2024 ve 2025 büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Ancak 2026'da büyümenin yeniden hızlanacağını öngördü. Enflasyonun 2025'te ortalama yüzde 29'a gerileyeceğini tahmin etti.

Küresel ekonomi için 2024 büyüme tahminini yüzde 2,4'ten 2,6'ya yükselten Dünya Bankası, Türkiye için beklentisini ise yüzde 3,1'den 3,0'a indirdi. 2025 yılın için de büyüme tahminini yüzde 3,9'dan 3,6'ya düşüren Dünya Bankası, 2026 yılında büyümenin yüzde 4,3'e toparlanacağını öngördü.

Dünya Bankası yayınladığı "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda Türkiye'de 2024 ve 2025'te büyümenin yavaşlayacağını öngörmesine neden olarak, kısmen para politikasının gecikmeli etkilerini, tüketimi sıkılaştırmasını gösterdi.

Raporda Türkiye için, "Para politikasındaki sıkılaşmanın ekonomiye yansıması ve makroekonomik kırılganlıkların azaltılmasına katkıda bulunmasıyla Türkiye'de büyümenin 2024 yılında yüzde 3'e gerileyeceği öngörülmektedir. Ancak, güçlü iç talep ve net ihracatın etkisiyle faaliyetlerin 2025 yılında yüzde 3,6 ve 2026 yılında yüzde 4,3 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Enflasyon, Merkez Bankası'nın hedefinin üzerinde kalmaya devam edecek ve 2025 yılında ortalama yüzde 29'a gerileyecektir. Mali açığın, kısmen Şubat 2023 depremlerinin ardından rehabilitasyon ve yeniden inşaya yardımcı olma maliyetlerini yansıtacak şekilde yüksek kalmaya devam etmesi beklenmektedir.