Tahvil ödemesini yapamayan Akça Kimya'dan konkordato talebi!

Türkiye Petrolleri'ne yönelik kaçakçılık operasyonunda yönetim kadrosunun bazı üyeleri tutuklanan Zülfikarlar Holding'e ait Akça Kimya konkordato başvurusunda bulundu.

1 milyar TL’lik tahvil ödemesini yapamadı iddiası

Akça Kimya'nın yüzde 56 faizli 1 milyar TL’lik tahvillerin ödemesini yapamadığı öğrenilirken şirketin KAP'a yaptığı açıklamada 3 Kasım'da İstanbul Anadolu 1.Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

Şirket dün itibarıyla geçici mühlet ve ihtiyati tedbir kararı verildiğini, ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının da 13 Şubat 2026'da yapılacağını açıkladı.

Açıklamada İsfendiyar Zülfikari'nin yurt dışında özel nedenlerden kaynaklı bulundu ve en kısa sürede Türkiye'ye döneceği bildirildi.

Türkiye Petrollerine operasyon

Antalya ve Hatay'daki akaryakıt rafinerilerinden 1 milyar TL'lik akaryakıt çalınmasının ardından Türkiye Petrolleri'ne operasyon düzenlenmiş ve yurt dışında olduğu tespit edilen Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari hakkında göz altı kararı verilmişti.