TAİK: Erdoğan'ı ABD özel sektörüyle buluşturmak için çalışmalara başladık

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Murat Özyeğin, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8-10 Mayıs'ta gerçekleştirmesi beklenen ABD ziyaretine ve bu ülkede TAİK tarafından düzenlenecek programlara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye ile ABD arasındaki stratejik mekanizmayı ekonomik ve ticari ilişkilerin de üst düzeyde temsil edildiği bir eksene çıkarmak için çalışmaya hazır olduklarını belirten Özyeğin, Türk-Amerikan ilişkilerinde son zamanlarda yakalanan ivmenin ekonomi alanına da taşınması için Washington ve New York angajmanlarını hızla sürdürdüklerini ifade etti.

Özyeğin, 2023 yılında 31 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ikili ticaret hacmiyle ortaya çıkan 14,8 milyar dolarlık ihracatla ABD'nin en fazla dış satım yapılan ikinci ülke konumunda yer aldığını ifade ederek, "Türkiye'nin ABD'ye ihracatına baktığımızda son 5 yılda yaklaşık yüzde 60 arttığını görüyoruz" diye konuştu.

Özyeğin, Türkiye'deki ABD kaynaklı yatırımların 14,3 milyar dolara, ABD'deki Türk yatırımlarının ise 9,7 milyar dolara ulaştığına işaret etti.

"Mehmet Şimşek ile Amerikalı fon yöneticilerini ile bir araya getireceğiz"

TAİK'in marka etkinliği olan Türkiye Yatırım Konferansı'nın bu yıl 3 etkinlikle düzenleneceğini ve çalışmaların genişletildiğini dile getiren Murat Özyeğin, TAİK tarafından Citi işbirliğinde gerçekleştirilecek 14'üncü Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında Amerikalı fon yöneticileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i 22 Nisan tarihinde New York'ta bir araya getirecekleri söyledi.

Özyeğin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftası kapsamında yılın son Türkiye Yatırım Konferansı'nın 23-24 Eylül'de düzenleneceğini belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile ABD'li fon ve portföy yöneticilerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de ABD'nin önde gelen iş insanları ve Fortune 100 yöneticilerini bir araya getireceğiz" dedi.

"Taraflar, Erdoğan'a yatırımlarına ilişkin taleplerini aktarma fırsatı bulacak"

Türk-Amerikan ilişkilerinin referans noktalarından biri olarak kabul edilen Amerika Türkiye Konferansı'nın (ATC) uzun aradan sonra yeniden gerçekleştirileceğini ifade eden Özyeğin, "ATC'nin 39'uncusunu 9-10 Mayıs'ta Washington'da gerçekleştireceğiz. ATC, 1985 yılından günümüze Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerinde referans noktası görevi görüyor" diye konuştu.

İki ülkenin önde gelen yatırımcılarıyla gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısında tarafların Cumhurbaşkanı'na yatırım ve ortaklıklarına ilişkin talep ve sorunlarını aktarma fırsatı bulacağını söyleyen Özyeğin, "Karşı kanadımız ATBR ve US Chamber işbirliğinde gerçekleştireceğimiz 39'uncu ATC Konferansı'nda politika, savunma, enerji, dijital ve ekonomi ana başlıklarında iki ülkenin üst düzey yetkililerinin de katılımıyla iki günlük panel serilerini de düzenleyeceğiz" dedi.

İstanbul'da düzenlenecek "Trade Winds"e 100'ü aşkın Amerikan firmasının gelmesi bekleniyor

ABD Ticaret Bakanlığının en büyük ticaret heyeti organizasyonu olan "Trade Winds"in tarihinde ilk defa bir şehirde ikinci kez İstanbul'da 13-15 Mayıs'ta düzenleneceğini söyleyen Özyeğin, "İkili ilişkilerde ivme yakaladığımız böyle bir dönemde yüzü aşkın iş insanını ağırlayacak olmak bizler için de çok heyecan verici olacak" diye konuştu.

Özyeğin, programın son 15 yıl içinde ikinci kez Türkiye'de gerçekleşeceğine işaret ederek, "Bu tekrarın başka bir örneği yok. Her yıl farklı bir ülkede yapılan bu etkinlik için Türkiye'nin seçilmiş olması, iki ülke ticari ilişkilerinin geleceği için önemli bir gösterge. ABD'li bakan ve bakan yardımcılarının da katılımlarıyla 100'ü aşkın Amerikan firmasının ülkemize gelmesini öngörüyoruz. Tüm özel sektörümüzü bu programı yakın markaja almaya davet ediyorum" dedi.