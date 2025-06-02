Taksi ücretlerine BiTaksi zammı geldi! Hizmet bedeli artırıldı

Dijital taksi çağırma uygulaması BiTaksi'de hizmet bedeline zam geldi. Hizmet bedelinin artması taksi ücretlerine de yansıdı.

Daha önce 40 lira olarak uygulanan hizmet bedeli 1 Haziran itibarıyla yüzde 25 zamla 50 liraya çıkarıldı.

Hizmet bedeline en son şubat ayında yüzde 33 zam gelmiş ücret 30 liradan 40 liraya çıkarılmıştı.

Böylece 2025 başından bu yana BiTaksi uygulamasında hizmet bedeline yüzde 66'nın üzerinde zam gelmiş oldu.

Kısa mesefa ücreti 185 lira oldu

İstanbul'da sarı taksitlerde açılış fiyatı 40.5 liraya, kilometre başı ücret 27 liraya, indi-bindi 135 liraya çıkrılmıştı.

Uygulama üzerinden çağırılan taksilerde hizmet bedeli de eklendiğinde kısa mesafe ücreti 185 liraya çıkmış oldu.

Kartlı yolculuklarda taksimetre ücretine otomatik olarak eklenen hizmet bedeli uygulama üzerinden tahsil ediliyor.

Nakit yolculuklarda ise sürücü taksimetre ücretine ek olarak hizmet bedelini talep ediyor ve bitaksi adına tahsil ediyor.

Uygulama yolcudan aldığı hizmet bedeline ek olarak, uygulamayı kullanan taksicilerden de komisyon alıyor.