Talepte azalma sanayiye ivme kaybettiriyor

50 puanın üstünün sektörde büyümeye, 50 puanın altının ise daralmaya işaret ettiği PMI verileri, iş koşullarında giderek daha keskin bir bozulma olduğunu gösterdi. Tedarik zinciri kısıtlamalarının hafiflemesi ve Çin’deki COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılması nedeniyle şubat-mayıs döneminde yükselen fabrikaların üretiminin, haziran ayında düşmesi dikkati çekti.

Fabrikaların yeni sipariş alımları da art arda 2 ay geriledi. Piyasa belirsizliği, artan rekabet ve yükselen maliyetlerin müşterilerin harcama taahhüdünde daha fazla isteksizlik göstermesine sebep olduğunu aktaran analistler, birçok ülkede sanayi şirketlerinin zayıf iç ve ihracat piyasa koşullarından etkilendiğini ifade etti.

Küresel İmalat PMI (JPMorgan) verisine göre, haziranda 29 ülkeden sadece 10’unda üretim artışı görüldü. Artış görülen ülkelerin 7’sinin Asya’da olması dikkati çekti. İmalat sektöründeki daralmanın en çok olduğu ülkeler ise Avusturya, Almanya ve Çekya olarak belirlendi.

S&P Global’in verilerine göre, Euro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI, haziranda 44.8’den 43.4’e düştü ve Mayıs 2020’den bu yana Euro Bölgesi imalat sektöründeki en keskin bozulmanın sinyalini verdi. Aynı dönemde ABD’de de imalat sanayi PMI, 48.4’ten 46.3’e inerek 6 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

S&P Global’in haziran ayı imalat PMI verileri, 39 ekonomiden sadece 16’sında imalat sektöründe büyüme kaydedildiğini ortaya koyarken, bu ülkeler arasında Suudi Arabistan, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Tayland, Rusya, Endonezya, Kazakistan, Yunanistan, Türkiye ve Meksika gibi ülkeler yer aldı.