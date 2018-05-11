TANAP 12 Haziran'da devreye giriyor

11 Mayıs 2018

Azerbaycan’dan Türkiye’ye uzanan ve 'Enerjinin İpek Yolu' olarak adlandırılan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Türkiye’nin ulusal gaz iletim şebekesine 12 Haziran'da bağlanacak.

Bursa’da Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) düzenlediği 11’inci sektör toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Milli enerji ve maden politikası kapsamında sizlerle paylaştığımız hedeflere ulaşmak için çok büyük bir ivme yakaladık. Bu ivmenin düşmemesi için çok yoğun bir mesai harcıyoruz. İşte yüzyılın projesi olarak nitelendirdiğimiz bugünlerde son aşamasına geldiğimiz ve bugün tarih müjdesini de vereceğimiz Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’ni (TANAP) Allah'ın izniyle 12 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte birçok önemli devlet başkanları ve üst düzey bakanların da katılımıyla hizmete alıyoruz" dedi.



TANAP'ın 12 Haziran'da devreye gireceğini açıklayan Enerji Bakanı Berat Albayrak, "Akdeniz'de bu yaz ilk derin deniz sondajını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

TANAP'ın devreye girmesi ile Eskişehir ticari gaz akışının başlatılabilmesi için hazır hale gelecek. Ayrıca TANAP, Türkiye’nin Gürcistan sınırında Ardahan’ın Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek. Daha sonra Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacak. Ardından bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğal gaz iletimi yapacak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacak. Hattın Türkiye içi çıkış noktaları ise, Eskişehir ve Trakya bölgesi olacak.