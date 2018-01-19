Tapu; çek ve senet gibi ödeme aracına dönüştü

19 Ocak 2018

Leyla İLHAN

Ekspertiz raporlarına sahip gayrimenkulleri online açık artırma yoluyla satan Tapu.com kurucusu ve CEO’su Emre Erşahin, Türkiye’de son dönemde yaşanan nakit sıkışıklığından dolayı tapuların artık çek-senet gibi bir ödeme aracına dönüştüğünü belirtti.

Bir tapuyu satışa çıktıktan sonra 38 saate varan kısa bir sürede sattıklarını anlatan Erşahin, tapu devir aşamalarının evrak süreçlerinden dolayı 15 güne varan sürelere kadar uzayabildiğini aktararak, “Biz ise bir tapuyu satışa sunduktan sonra 7 gün sonunda devrederek bir rekor kırdık. Bunu Bursa’da bir arsa satışında yaptık. Böylece alıcıya bu anlamda da hız getirebiliyoruz” dedi.

Ağırlıkla bankaların online geçen gayrimenkullerin satışını yaptıklarını ifade eden Emre Erşahin, bu hızdan dolayı müteahhitlerin, emlak danışmanlarının ve şirketlerin de kapılarını çaldığını söyleyerek “Türkiye’de bir nakit sıkışıklığı yaşanıyor. Bundan dolayı şirketler ödemelerini çek senet yerine, artık tapuyu çek-senet gibi bir ödeme aracı olarak kullanmaya başladı. Özellikle bu borcu tahsil etmesi gereken şirket halka açık bir şirket ise ve tahsilat konusunda raporlamada sıkıntı çekecekse o noktada bu borcu kapatması gerekiyor. İşte orada sadece icra yoluyla değil, insanların rızasıyla tapu aracılığıyla ödeme yapmaya başladılar. Bundan dolayı elinde tapu biriken çeşitli şirketlerinde satıcı olduğu durumlar söz konusu. O yüzden finansal kurumlarla başladığımız sürece şirketler de dahil oldu. Arkasından vakıflar geldi” dedi.

Erşahin, vakıfların tapu ile bağış topladığını, bu vakıfların kendi icraatlarını gerçekleştirmek için bu tapuları sattıklarını kaydetti.

Danışmanlar ve müteahhitler de sisteme girdi

Erşahin, yakın vadede emlak danışmanlarıyla çalışmaya başlayacaklarını buradan bir portföy akımı başladığını bunun da büyümelerine ivme katacağını belirtti. Erşahin, ayrıca müteahhitlerin tamamladığı satışa hazır tapuları da satmaya başladıklarını, çok fazla talep gelmesi halinde topraktan satışa geçebileceklerini aktardı. Erşahin, ayda 7.5 milyon kişiye reklam yoluyla ulaştıklarını bunların yaklaşık 800 binin siteye girdiğini belirtti. Yaptıkların satışların yüzde 63’nün konut olduğunu belirten Erşahin, geri kalan yüzde kalan bölümün ticari alanlar ve arsa satışlarından oluştuğunu söyledi.

Şişkin fiyatı engelliyor

2.5 yıl önce 67 tapu ile başladığı yolculuğuna 650’ye yakın tapuya çıkaran tapu.com’un 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 104, satış hacmi ise yüzde 135 oranında arttırdığını aktaran Emre Erşahin, internette daha çok seri ilancılık iş modelinin hakim olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bu iş modelinde şirketler yayınlanan tapunun gerçekten var olup olmadığını bilmiyorlar. Kaç paraya satılması gerektiğini, alıcısı olup olmadığını bilmiyorlar. Biz ise yasal problemi olan hiçbir gayrimenkulü satmıyoruz.” Böylece Türk halkının emlak satın alırken yaşadığı güven problemine dikkat çeken Emre Erşahin, “Güven problemi ise eksik bilgi ve şişkin fiyattan kaynaklanıyor. Biz bu sorunu ekspertiz raporlarıyla çözüyoruz. Şişkin fiyatı ise açık artırma yolu ile mikrofonu alıcının eline vererek, fiyatı alıcının belirlemesini sağlayarak yaptık” dedi. Erşahin, ekspertiz raporu kaynaklı doğrulanmış bilgi sayesinde fark yaratarak, 2017’de açık artırmaya çıkardıkların tapular için toplam 105 milyon TL’lik teklif aldıklarını anlattı.

"Büyük projeler bölge halkını satıcı yapıyor"



Bazı bölgelerde mega projelerin o bölge halkının tamamının satıcı pozisyonuna geçmesine neden olduğunu savunan Erşahin, “Örneğin Çanakkale’ye köprü inşaatı başladı. Bu köprü ile Çanakkale’deki arsa sahipleri artık ellerindeki arazileri satmaya başladı. Çünkü yıllardır bekledikleri değer artışı artık yaşandı. Kanal İstanbul bölgesinde ise geçen yıl hareketlilik yaşandı. Bu nedenle Çanakkale’deki bir gayrimenkulün alıcısının Çanakkale’den çıkması zor. ” Erşahin, Bursa’da yeni köprü ve etrafında yapılan otobanlarla birlikte en çok işlemi Bursa’da yaptıklarını belirtti.