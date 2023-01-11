Tapu Takas e-Devlet Entegrasyonu hayata geçti

Takasbank Genel Müdürü Sungurlu, e-Devlet Kapısı ile entegrasyonu sağlanan Tapu Takas Sistemine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Takasbank'ın aslında Borsa İstanbul'da yapılan işlemlerin menkul ve para transferlerini yapan kuruluş olarak bilindiğini anlatan Sungurlu, kurumun ciddi bir teknolojik altyapıya sahip olduğunu, finansal sektörde tecrübesinin bulunduğunu aktardı.

Avşar Sungurlu, "Bunu kamu yararına, 'Vatandaşlarımıza ne gibi hizmetler verebiliriz?' diye de kullanmak istedik. Tapu Takas Sistemi de bunlardan bir tanesi. 2015'ten beri devrede aslında. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılmış olan protokol çerçevesinde çalışmalar yapıldı, devreye alındı. Ama tabii bunları kimler kullanıyor? Daha çok Takasbank hizmetlerine aşina olanlar kullanıyor. Dolayısıyla daha dar kapsamlı bir erişimi vardı. Şimdi e-Devlet üzerine alındıktan sonra e-Devlet'teki 62 milyon kullanıcıya da hitap etme şansı olacak. Çok daha geniş, yaygın bir kitlenin, vatandaşlarımızın kullanmasına imkan sağlamış olacak." diye konuştu.

"İşlem gerçekleşmediğinde para alıcının hesabına geri dönüyor"

Ev alımı-satımı sırasında zaman zaman dolandırıcılık ya da başka sorunların yaşanabildiğini hatırlatan Sungurlu, şunları kaydetti:

"Haberlerde ara ara 'Dolandırıldı', sahtecilik olayları vesaire gibi durumları duyuyoruz. Tabii bu onun önüne geçen bir sistem. Çünkü sistem nasıl çalışıyor? e-Devlet üzerinden satıcı satışını, alıcı alışını giriyor. Parayı alıcı, satıcıya değil, Takasbank'a gönderiyor. Takasbank'ın Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne online, gerçek zamanlı bir entegrasyonu var. Dolayısıyla Takasbank tescil işleminin gerçekleşip, gerçekleşmediğini görüyor. Gördüğü anda parayı satıcının hesabına aktarıyor. Dolayısıyla hem güven avantajı hem de ciddi bir kolaylık avantajı var. Mesela işlem bir şekilde gerçekleşmedi, iptal oldu, o durumda alıcının hesabına para otomatikman geri dönüyor. Dolayısıyla böyle bir avantajı da var. Bunun dışında e-Devlet üzerinde olması büyük bir kolaylık, herhangi bir kayıt, üyelik vesaire gerekmiyor. Bir de hangi bankada hesaplarınızın olduğunun da bir önemi yok. Alıcı, satıcının farklı bankalarda hesapları olabilir. Bunları kullanabiliyorlar."

Takasbank Genel Müdürü Avşar Sungurlu, "Burada işlem bazında 70 liralık bir ücret alıyoruz. Bu sembolik bir ücret, gayrimenkul miktarını düşünürseniz. 2015'te koyulan bir rakam bu. 7 yıldır herhangi bir güncelleme yapılmadı. Yapmaya da niyetimiz yok bu aşamada. Çünkü burada asıl istediğimiz vatandaşlarımızın bu sisteme hem erişimi olsun hem de kolaylıkla kullansınlar, çok da bir maliyeti olmasın." ifadelerini kullandı.

Sistemin şu ana kadar Takasbank'ın hizmetlerine aşina olanlar tarafından kullanıldığını, dolayısıyla çok yaygın olmadığını, buna rağmen 2022'de sistemde 111 adet ve 1,1 milyar TL tutarlı gayrimenkul alım-satım işlemine aracılık edildiğini dile getiren Sungurlu, "Ama bunlar tabii ülkemizdeki gayrimenkul işlemlerini göz önüne alınca çok küçük rakamlar ama e-Devlet üzerine entegrasyonundan sonra bunların artacağını, çok daha büyük rakamlara ulaşacağını düşünüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.