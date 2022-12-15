Tarfin, 50 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Türkiye’nin lider dijital tarım platformlarından Tarfin, büyük üreticiden küçük çiftçiye kadar tüm sektörü kapsayan İslami finans ilkelerine uygun menkul kıymet ihraçlarına devam ediyor. Tarfin, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın münhasır finansal danışmanlığında ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler’in satış aracılığıyla üçüncü sukuk ihracını gerçekleştirdi. 245 gün vadeli, 50 milyon TL tutarındaki sukuk ihracı ile Tarfin bugüne kadar 140 milyon TL’lik sukuk ihracını yatırımcıyla buluşturmuş oldu.

"50 bini aşkın çiftçiye uygun vade imkanı sağladık"

Tarfin CEO’su Mehmet Memecan, sektörde finansman imkanlarının çeşitlendirilmesi noktasında çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirterek, “Türkiye tarımını desteklemek üzere yola çıktık. Bugüne kadar 50 bini aşkın çiftçiye gübre, tohum, yem gibi temel girdilerinin tedarikini, nakit akışlarına uygun vade imkanıyla sağladık. İslami finans ilkelerine uygun olarak çiftçilerimize destek veriyor ve çiftçilerimizin üretimlerine güvenle devam etmesini sağlıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler ile çalışarak yatırımlarını tarım alanında değerlendirmek isteyen yatırımcıları sukuk ihraçlarımız sayesinde çiftçilerimizle bir araya getiriyoruz. Platformumuz üzerinden sunduğumuz yeni hizmetler, sermaye piyasaları ihraçlarımız, aldığımız yatırımlar ile üreticiden tüketiciye giden yolda katma değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

"Tarımın finansmanında aktif rol almaya devam edeceğiz"

Gerçekleştirilen sukuk ihracı ile sermaye piyasaları danışmanlığı çerçevesinde tarım sektörü için önemli bir iş birliğine imza attıklarını vurgulayan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop ise, “Tarfin’in Temmuz ayında 40 milyon TL tutarlı ilk, kasım ayında 50 milyon TL tutarlı ikinci sukuk ihracını gerçekleştirmiştik. Tarım sektörünün ülkemizin kalkınmasında sahip olduğu önemi göz önünde bulundurarak, tarımın finansmanında aktif rol almaya devam ediyoruz. Banka olarak, sürdürülebilir kalkınmaya ve sermaye piyasalarımızın geliştirilmesine katkı sağlamak için, sermaye piyasalarında örnek olabilecek yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler geliştirilmesi konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.