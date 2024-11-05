Tarihin en yüksek ikincisi: ABD'de seçim gerginliği Bitcoin ETF'de büyük çıkışa yol açtı

ABD’de yaklaşan seçimler öncesinde yatırımcılar, piyasalardaki belirsizlik sebebiyle kripto varlıklarına yönelik yatırımlarını azaltıyor. Bu çerçevede Bitcoin’e yatırım yapan spot borsa yatırım fonlarından (ETF) dün toplam 541 milyon dolarlık net çıkış yaşandı.

Bu çıkış miktarı, tarihteki en yüksek ikinci tek günlük çıkış olarak kaydedildi. Daha önce 2 Mayıs tarihinde 563 milyon dolarlık bir günlük net çıkış rekoru kırılmıştı.

Benzer bir hareket Ethereum spot ETF'lerinde de gözlemlendi. Ethereum ETF'lerinden dün toplam 63,24 milyon dolarlık net çıkış yaşanarak, yatırımcıların portföylerini seçim belirsizliğinden koruma eğilimi öne çıktı.

Seçim öncesi kripto varlık ETF'lerinden yapılan bu çıkışlar, yatırımcıların siyasi belirsizlikler karşısında riskli varlıklardan uzak durma çabasını ortaya koyuyor. Seçim sonuçlarının kripto para piyasaları üzerindeki etkisi ise merakla bekleniyor.