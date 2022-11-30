Tarım fuarı Growtech 58 bin ziyaretçi ağırladı
Antalya'da düzenlenen Growtech 2022 Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, 4 günde 58 bin 555 kişiyi konuk etti.
Growtech Fuar Direktörü Engin Er, yaptığı açıklamada, Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde bu yıl 21'incisini organize ettikleri fuarda, 27 ülkeden 600 firmanın ürün ve teknolojilerini uluslararası tarım profesyonelleriyle buluşturduklarını belirtti. "Keşfet, Büyüt, Kazan" sloganıyla gerçekleştirdikleri fuarla tarımda hedef büyütüldüğünü vurgulayan Er, "Dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı Growtech, 27 ülkeden katılımcıları 123 ülkeden 58 bin 555 ziyaretçiyle buluşturdu.
Ziyaretçilerin 8 bin 107'sini yabancılar oluşturdu. Toplamda ve yabancı ziyaretçi sayısında bir önceki yıla göre yüzde 9'luk artış yaşandı. Fuarda tarım sektöründeki son teknoloji ve yenilikler görücüye çıktı, yerli ve yabancı güçlü markalar uluslararası alıcılarla buluştu" değerlendirmesinde bulundu.