Tarım fuarı Growtech 58 bin ziyaretçi ağırladı

Growte­ch Fuar Direktörü En­gin Er, yaptığı açıklamada, Antal­ya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde bu yıl 21'incisini organize ettikleri fuarda, 27 ülkeden 600 firmanın ürün ve teknolojilerini uluslara­rası tarım profesyonelleriyle bu­luşturduklarını belirtti. "Keşfet, Büyüt, Kazan" sloganıyla gerçek­leştirdikleri fuarla tarımda hedef büyütüldüğünü vurgulayan Er, "Dünyanın en büyük örtü altı ta­rım sektörü fuarı Growtech, 27 ül­keden katılımcıları 123 ülkeden 58 bin 555 ziya­retçiyle buluşturdu.

Ziyaretçilerin 8 bin 107'sini yabancılar oluşturdu. Toplamda ve yabancı ziyaretçi sayı­sında bir önceki yıla gö­re yüzde 9'luk artış ya­şandı. Fuarda tarım sektöründeki son teknoloji ve yenilikler görü­cüye çıktı, yerli ve yabancı güçlü markalar uluslararası alıcılarla buluştu" değerlendirmesinde bu­lundu.