Tarım Kredi ürünleri 4 bin noktada satılacak

KoopBakkal Projesi'nin geçen yıl ekimde başladığını söyleyen Tarım Kredi Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli, projenin mahallelerde unutulmaya yüz tutmuş ve kapanmaya başlayan marketlere yönelik olduğunu belirtti. Bademli, "Proje bir isim hakkı verme değil. Bakkal normal hayatına devam ediyor.

Biz bakkalın raflarına 120 ile 160 arasında ürün koyuyoruz. Bu ürünler et ve süt ürünleriyle 250'ye çıkacak” dedi. Fiyatların Tarım Kredi Marketler ile aynı olduğu bilgisini veren Bademli, projenin 6 ilde başladığını, halen 23 ilde devam ettiğini bildirdi. Bademli, "20 ilde daha müracaatları almaya başladık. Bu illerde yaklaşık 650 bakkal açacağız. Yıl sonuna kadar 1.000 bakkal olacak. Tarım Kredi Marketlerin sayısı da 3 bine ulaşacak. Böylece yıl sonunda Tarım Kredi ürünleri toplam 4 bin noktada satılacak" dedi.