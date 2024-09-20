Tarım Kredi'den 3 ay faizsiz tarımsal girdi satışı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 2024 yılı sonbahar döneminde üreticilerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasını desteklemek amacıyla 21 Eylül- 31 Ekim 2024 tarihleri arasında 3 Ay Faizsiz Tarımsal Girdi Satış Kampanyası düzenleneceğini açıkladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye genelindeki 2 bine yakın Tarım Kredi Kooperatifinde kampanya süresince yapılacak kimyevi gübre, sıvı toz gübre, zirai ilaç ve tohum gibi üretimde yoğun olarak kullanılan tarımsal girdilerin satışlarında, üreticilere 3 ayı faizsiz olmak üzere 12 aya varan vadeli satış imkânı sunulacağı kaydedildi.

Tarım Kredi, karma hayvan yemi satışlarında da üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 3 ay faizsiz satış yapılacağını duyurdu.