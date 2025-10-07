Tarım sigortaları kapsamında eylül ödemeleri 3 milyar lirayı aştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, eylül ayında devlet destekli tarım sigortası (TARSİM) kapsamında üreticilere 3 milyar 150 milyon lira hasar tazminatı ödendiğini duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üreticilerin doğal afetler ve riskler karşısında korunmaya devam ettiğini belirtti.

“TARSİM ile üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz”

Yumaklı paylaşımında, “Doğal afetler ve riskler karşısında üreticimizin emeğini koruyoruz. Eylül ayında devlet destekli tarım sigortası kapsamında üreticilerimize 3 milyar 150 milyon lira hasar tazminatı ödedik. TARSİM ile üreticimizin yanında olmaya, tarımın sigortası olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

En yüksek ödeme zirai don hasarlarına

Bakan Yumaklı’nın paylaşımında yer alan verilere göre, zirai don hasarları için 1,1 milyar lira, dolu ve fırtına için 400 milyon lira, hayvan hayat sigortası kapsamında 650 milyon lira, köy bazlı verim sigortası çerçevesinde ise 1 milyar lira tazminat ödemesi yapıldı.

Tarım sigortalarıyla üreticiye güvence

TARSİM kapsamında gerçekleştirilen ödemeler, doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin üretim faaliyetlerine devam edebilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Bakanlık, devlet destekli tarım sigortalarının üretim güvenliği ve sürdürülebilir tarım açısından stratejik bir araç haline geldiğini vurguluyor.