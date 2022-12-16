Tarım ÜFE’de yeni rekor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu endekste kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 7, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 139,49, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 169,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişimlere bakıldığında, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5,98 azalış görülürken ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,32, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,51 artış kayıtlara geçti.